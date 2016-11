Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Atelier neuer Musik Unbeschwerter Drahtseilakt. Der Komponist und Pianist Franz Ferdinand August Rieks Merken Komponist oder Pianist? Da möchte sich Franz Ferdinand August Rieks nicht entscheiden müssen, schließlich sei es "derselbe Kopf, aus dem die ganze Musik kommt." Der 18-jährige ist Jungstudent bei Markus Hechtle, Wolfgang Rihm und Kaya Han an der Hochschule für Musik Karlsruhe und ist sowohl als Komponist als auch als Pianist erfolgreich: zum Beispiel als Finalist des internationalen Steinway-Klavierspielwettbewerbs oder als erster Preisträger des SAMADIS international composition competition New York. Den Alltag zwischen Kompositionsworkshops, Vorstudium und Schule nimmt Rieks gelassen. Fusion-Elektronik und Jazz sind nur zwei seiner vielseitigen Interessen, die er "ganz nebenbei" entdeckt hat. In Google-Kalender eintragen