Deutschlandfunk 10:05 bis 11:00 Sonstiges Klassik - Pop - et cetera Merken Michael Volle wuchs mit sieben Brüdern und Schwestern im Schwarzwald auf - als Jüngster in einem Pfarrershaushalt, in dem gemeinsame Hausmusik eine große Rolle spielte. Später studierte er bei dem Bariton Josef Metternich und dem legendären Gesangspädagogen Rudolf Piernay. Volle gewann früh einige renommierte Gesangswettbewerbe und absolvierte die klassische Karriere eines Nachwuchssängers mit Stationen an den Stadttheatern von Bonn, Düsseldorf und Köln. Flugs folgten Einladungen für den Bariton an die Mailänder Scala, die Pariser Oper, die Wiener Staatsoper und zu den Salzburger Festspielen. Einige Jahre gehörte Michael Volle zum Ensemble der Züricher Oper, wo er zentrale Rollen seines Repertoires ausprobierte, darunter Mozarts "Figaro" und "Don Giovanni" sowie den "Barak" in Richard Strauss' Oper "Die Frau ohne Schatten". In Zürich sang er auch seinen ersten "Beckmesser" in Wagners "Meistersingern", eine Rolle, mit der Volle auch bei den Bayreuther Festspielen auftrat. Aber Michael Volle ist nicht nur im deutschen Opernrepertoire zu Hause, auch in den großen Verdi-Rollen ist er weltweit gefragt. Seit fast zehn Jahren gehört er außerdem zum Ensemble der Bayerischen Staatsoper München, wo er regelmäßig in den unterschiedlichsten Partien zu hören ist. In die Haut des Radiomoderators schlüpft Michael Volle heute für "Klassik-Pop-et cetera". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Volle (Sänger)