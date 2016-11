ORF 2 01:55 bis 03:05 Krimi Columbo: Blutroter Staub USA 1976 Nach Ideen von Richard Levinson, William Link Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Stierkämpfer Luis Montoya ist eine lebende Legende. Sein Mut ist überall bekannt. Luis' langjähriger Freund Hector hat den großen Matador in einer schwachen Stunde ertappt, als Luis schreckerstarrt vor einem wilden Bullen stand. Hector will die Ranch verlassen, doch dazu kommt es nicht mehr. Er wird vom Stier totgetrampelt. Columbo stößt bald auf Ungereimtheiten in dem angeblichen Unfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) Ricardo Montalban (Luis Montoya) Pedro Armendáriz jr. (Commandante Sanchez) A Martinez (Curro) Jorge Rivero (Carlos) Emilio Fernández (Miguel) Enrique Lucero (Jaime Delgado) Originaltitel: Columbo Regie: Ted Post Drehbuch: Brad Radnitz Kamera: Gabriel Torres Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12

