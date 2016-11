Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie und das Geheimnis von Oceana 2 CDN 2012 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie schlüpft erneut in die Rolle der Merliah, eine leidenschaftliche Surferin aus Malibu. Merliah zieht es mit ihrem Brett nicht nur immer wieder auf das Wasser, sondern regelmäßig auch unter Wasser. Denn was die wenigsten wissen: Über Wasser ist Merliah ein Mensch, doch unter Wasser ist sie eine Meerjungfrau und überdies die Prinzessin des Unterwasserreiches Oceana. Doch augenblicklich konzentriert sich Merliah vollkommen auf ihr Leben über Wasser, denn sie hat sich für die Surfweltmeisterschaften in Australien qualifiziert, ihre Chancen stehen ausgezeichnet. Doch als sie kurz davorsteht, ihre Erzrivalin Kylie auszustechen, ereilt Merliah ein Hilferuf aus Oceana. Meerjungfrau Eris, die böse Schwester ihrer Mutter, der Königen, hat es auf die Krone abgesehen und sie versucht, Merliahs Mutter vom Thron zu stürzen. Merliah muss sofort handeln. Gemeinsam mit ihren Freunden setzt sie alles daran, Eris aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie in a Mermaid Tale 2 Regie: William Lau Drehbuch: Elise Allen Musik: BC Smith Altersempfehlung: ab 6