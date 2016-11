ORF 1 23:50 bis 01:55 Krimi James Bond - In tödlicher Mission GB 1981 Nach Ian Fleming Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Ein englischer Archäologe erhält den Auftrag, das Wrack eines britischen Spionageschiffes zu orten und den an Bord befindlichen Lenkwaffencomputer zu zerstören. Kurz vor Erfüllung seiner Mission wird er aber Opfer eines Attentats. James Bond soll die Hintergründe klären. Dabei bekommt er unerwartete Unterstützung von Melina, der Tochter des ermordeten Archäologen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Carole Bouquet (Melina) Chaim Topol (Columbo) Lynn-Holly Johnson (Bibi) Julian Glover (Kristados) Cassandra Harris (Lisl) Desmond Llewelyn (Q) Originaltitel: For Your Eyes Only Regie: John Glen Drehbuch: Richard Maibaum, Michael Wilson Kamera: Alan Hume Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12