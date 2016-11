ORF 1 22:05 bis 23:50 Actionfilm Leg dich nicht mit Zohan an USA 2008 2016-11-05 03:25 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Star-Comedian Adam Sandler schreckt als gnadenloser Undercover-Agent und schriller Top-Coiffeur im 80er Look vor rein gar nichts zurück. Auf seiner turbulenten Mission nimmt er jedes Klischee und Vorurteil scharfsinnig aufs Korn und landet unter der Regie von Dennis Dugan ('Happy Gilmore', 'Chuck und Larry') wieder einen punktgenauen Angriff auf die Lachmuskeln. Topagent Zohan Dvir ist der beste Mann des Mossad. Seines Geheimdienstlebens ist er aber längst schon überdrüssig. Als er seinen Tod vortäuscht, um seinen größten Feind, den Terroristen "Phantom" zur Strecke zu bringen, ist für ihn der Weg nach Amerika frei. In New York will Zohan seinen Lebenstraum als Friseur verwirklichen. Im kleinen Salon der bezaubernden Dalia schlägt er mit seinen gewagten Kreationen ein wie eine Bombe. Seine wachsende Popularität wird ihm jedoch zum Verhängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Zohan) John Turturro (Phantom) Emmanuelle Chriqui (Dalia) Nick Swardson (Michael) Lainie Kazan (Gail) Rob Schneider (Salim) Ido Mosseri (Oori) Originaltitel: You Don't Mess with the Zohan Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Adam Sandler , Robert Smigel, Judd Apatow Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 6