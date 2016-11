ORF 3 16:15 bis 16:45 Reportage Genussland Österreich: Genuss und Kultur A 2016-11-05 05:45 Stereo 16:9 Merken Genuss und Kultur sind in Österreich eng miteinander verbunden. Oftmals wird Küche auf Haubenniveau in historischen und architektonischen Perlen serviert wie beispielsweise in Salzburg. Küchenchef Christian Kastenmaier serviert seine Kreationen im fast siebenhundert Jahre alten Hotel Gmachl in Elixhausen. Im Burgenland betreibt Hans Igler ein besonderes Architekturjuwel: Der Schaflerhof in Deutschkreuz vereint die Themen Wein und Architektur auf historisch-moderne Art. Hat man einmal die burgenländische Kultur entdeckt, übernachtet man am besten gleich unter dem Motto Pannonisch Wohnen in einem der zahlreichen traditionellen burgenländischen Häuser. Auch in Oberösterreich liegen die Begriffe Genuss und Kultur nah beisammen: von den Restaurants an den Kulturmeilen über die Donauwirte bis zu den Zillenbauern und Handwerkern an der Donau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Genussland Österreich