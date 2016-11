ORF 3 10:20 bis 11:05 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Abenteuer China: Freiklettern Abenteuer China (1/4): Freiklettern A 2016 2016-11-06 06:15 Stereo 16:9 Merken Die vierteilige Neuproduktion zeigt zum ersten Mal jene Filmaufnahmen von Erich Pröll und seinem Team, die Ende der 1980er Jahre während ihrer China-Reise entstanden sind. Thomas Bubendorfer, der zu den weltweit besten Freeclimbern zählt, begleitet das Filmteam im ersten Teil der Dokumentationsreihe. So klettern sie in den spektakulärsten Felswänden Chinas, die für ihre besonders steilen, fast senkrechten Wände mit Überhängen berüchtigt sind. Schlussendlich bezwingt Bubendorfer, der als Erster schon ungesichert die Eiger Nordwand und den Monte Fitz Roy erklommen hat, die chinesische Mauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll