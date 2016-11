ORF 2 16:30 bis 16:55 Magazin Land und Leute Land und Leute Favorit 2016: Rübenbauer oder Öko-Straßenprojekt? / Weine mit Potential / Landwirt auf Reduktionskurs / Veredelte Hirschbirne A 2016 Stereo 16:9 Merken Rübenbauer oder Öko-Straßenprojekt? Die Wahl zum "Land und Leute-Favorit 2016" geht weiter, auch diesmal werden im TV-Magazin zwei Kandidaten vorgestellt. Die Zuseher können abstimmen, wer von ihnen auf dem Weg zum Publikumsliebling in die nächste Runde kommt: Der Rübenbauer aus Osttirol: Richard Bachmann baut auf seinem Hof entlang der Pustertaler Höhenstraße auf 1300m Seehöhe die Osttiroler Herbstrübe an. Von Hand geerntet, ist sie ein wichtiger Vitaminlieferant für die Winterzeit. Erfolg hat der Landwirt aber auch mit Rübenkraut, das nach alter Tradition zum Tiroler Speckknödel gehört. Das Öko-Straßenprojekt in Niederösterreich: In der Marktgemeinde Ober-Grafendorf geht mit einer Öko-Straße neue Wege in Sachen Klimaschutz. Regenwasser wird in versickerungsfähige Beete geleitet und so effizient genützt, bestehende Wasserabflusssysteme werden entlastet und die Umwelt geschont. Weitere Themen in dieser Ausgabe des TV-Magazins: Weine mit Potential. Landwirt auf Reduktionskurs. Veredelte Hirschbirne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Perl Originaltitel: Land und Leute