ORF 1 14:25 bis 15:10 Comedyserie Glee Houston, wir haben ein Problem! USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Der überraschende Tod der gefeierten Pop-Ikone Whitney Houston nimmt die Glee-Club-Mitglieder hart her. Jeder versucht, die Erinnerung an die großartige Sängerin mit einer eigenen Interpretation ihrer Songs hochzuhalten. Doch auch in Sachen Liebe tut sich einiges: Will setzt sich es in den Kopf, so schnell wie möglich zu heiraten, sein neuer Freund Chandler macht Kurt den Hof, während sich Joe und Quinn zunehmend näher kommen. Schauspieler: Matthew Morrison (Will Schuester) Lea Michele (Rachel Berry) Jane Lynch (Sue Sylvester) Cory Monteith (Finn Hudson) Dianna Agron (Quinn Fabray) Jayma Mays (Emma Pillsbury) Amber Riley (Mercedes Jones) Originaltitel: Glee Regie: Paris Barclay Drehbuch: Ross Maxwell Kamera: Michael Goi Musik: James S. Levine