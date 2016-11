ORF 1 06:35 bis 07:00 Trickserie Die Jagd nach dem Kju Wang Eine hinterhältige Maschine I 2001 Stereo Merken Ein schreckliches Beben erschüttert Venedig und verwüstet einen Teil der Stadt. Im Palast erscheint eine Ratte und übergibt dem Herzog Cirillo einen Brief des Rattenkönigs, in dem dieser das sofortige Abdanken des Herzogs fordert. Daraufhin bebt es noch einmal ganz heftig. Am nächsten Tag verlassen der Herzog und seine Anhänger missmutig den Palast und König Ratte besteigt den Thron. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Marco & Gina Regie: Enzo d'Alò