BonGusto 22:45 bis 23:15 Magazin Italia Rustica Speisen wir Könige in Parma In dieser Folge reisen die kanadischen Chefköche Craig und Rob in den Norden Italiens, auf eine rustikale Farm in der Nähe von Parma. Dort ist roher Steinpilz eine typische Spezialität. Zu ihrer Überraschung ist ein Pilzkenner vor Ort. Nach dem Pilze sammeln erkunden die beiden Parma und speisen mit den Einheimischen wie Könige. Was kann denn da überhaupt noch schief gehen? Originaltitel: Italia Rustica