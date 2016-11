Schweiz 2 04:20 bis 05:55 Komödie Hangover 3 USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alan (Zach Galifianakis) hat seine Medikamente abgesetzt und eine Giraffe enthauptet - versehentlich. Seine Freunde Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Doug (Justin Bartha) nehmen ihn sich mit einer Intervention zur Brust. Auf der Fahrt im Familienvan zu einem Sanatorium, wo der verwirrte Mann gesunden soll, überfallen Maskierte das "Wolfsrudel" und verschleppen Doug. Hinter der Entführung steckt der Gangsterboss Marshall (John Goodman), der mit einem gemeinsamen Bekannten eine Rechnung begleichen will. Sein chinesischer Widersacher Mister Chow (Ken Jeong) hat ihm einst Goldbarren im Wert von 21 Millionen Dollar gestohlen. Dieser Chow ist kürzlich aus einem Gefängnis in Thailand geflohen. Marshall vermutet, dass der Chinese Kontakt zum Wolfsrudel aufnehmen wird - zu Recht, wie sich herausstellt. Innert drei Tagen sollen nun Phil, Stu und Alan den entwichenen Mister Chow aufstöbern und Marshall das Gold zurückbringen. Auf einer atemlosen Jagd nach Tijuana und nach Las Vegas, wo alles begann, setzt das Wolfsrudel alles daran, den entführten Doug zurückzuholen. "Hangover" war die Überraschung des Kinojahres 2009 und auch hierzulande ein Grosserfolg. Mit "Hangover 2" rezyklierte der Spezialist für Komödien wie "Road Trip" sowie "Starsky & Hutch" sein Erfolgsrezept, doch für den Abschluss der Trilogie wagte Todd Phillips etwas Neues. Der Drehbuchautor und Regisseur schickte sein "Wolfsrudel" auf eine wilde Reise und setzte dabei weit weniger auf Lacher als auf Action. Zumindest das Deutschschweizer Publikum nahm ihm diesen Richtungswechsel nicht übel, "Hangover 3" füllte die Kinos fast so gut wie der Erstling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Phil) Ed Helms (Stu) Zach Galifianakis (Alan) Justin Bartha (Doug) Ken Jeong (Mr. Chow) John Goodman (Marshall) Melissa McCarthy (Cassie) Originaltitel: The Hangover Part III Regie: Todd Phillips Drehbuch: Todd Phillips, Craig Mazin Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12