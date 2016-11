Schweiz 2 00:25 bis 00:55 Show Müslüm Television Er ist wieder da! Nichts und niemand ist sicher vor ihm, nicht mal er selbst... CH 2016 2016-11-07 00:10 Stereo HDTV Merken In dieser Folge kommt es zu einem Wiedersehen mit viel Herz, wenn Tourguide-Müslüm mit seinen Lieblingssenioren vom Unterlöchli auf eine nostalgische Kaffeefahrt mit Hindernissen geht. In Zürich besucht Müslüm seine jüngeren Fans: Im Schulhaus Letzi haben über 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund; der steht bei Müslüm heute einmal im Vordergrund. "Müslüm de Chnecht" schaut im bernischen Vechigen dem Bauer Hodel einen Tag lang über die Schultern. Als migrierter Stadtmensch hat er da so seine Fragen. Schliesslich öffnen sich für Müslüm die exklusiven Tore des CERN in Genf, wo jeden Tag forschende Menschen aus über 100 Ländern am internationalen Renommee der Schweiz arbeiten. Und natürlich wird sich Müslüm auch wieder mit Fondue Toni unterhalten müssen und profitiert dabei von einer prominenten Verwechslung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Müslüm Television