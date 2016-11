Schweiz 2 14:10 bis 15:25 Trickfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen USA 2009 2016-11-06 05:55 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aller Anfang ist schwer, davon kann der junge Erfinder Flint (Originalstimme: Bill Hader) ein Lied singen. Seine Versuche, etwas auszutüfteln, das der Menschheit Segen bringt, schlagen stets fehl, trotz - oder wegen - der Hilfe seines kleinen Affen Steve (Originalstimme: Neil Patrick Harris). Das Inselstädtchen Swallow Falls, in dem Flint aufwächst, hat sich ganz der Sardinenindustrie verschrieben. Während seine Mutter Flints kindlichen Eigenwillen unterstützte, hat sein verwitweter Vater Tim (Originalstimme: James Caan) kein Verständnis dafür, dass der erwachsene Junior nun nicht ins Familiengewerbe einsteigen will. Als der globale Sardinenmarkt einbricht und die Bürger von Swallow Falls ihren Fang fortan selber essen müssen, schlägt Flints grosse Stunde. Seine Maschine, die aus blossem Wasser Esswaren generiert, beginnt zu funktionieren, und zwar im grossen Stil: In Swallow Falls regnet es bald Spaghetti mit Fleischbällchen, bald Hamburger mit Pommes frites, zur Verblüffung der angehenden TV-Wetterfee Sam Sparks (Originalstimme: Anna Faris). Die Bevölkerung, die Sardinen längst über hat, ist begeistert. Bürgermeister Shelbourne will aus dem Schlaraffenland Kapital schlagen und es als Tourismus-Attraktion vermarkten. Dabei hilft ihm der machthungrige Brent, der als Baby das Maskottchen der Sardinenwerbung war. Doch als die überforderte Maschine anfängt, Amok zu laufen und die Insel mit Essbarem zu überschwemmen, ist Flints Erfindungsgeist vonnöten. Zusammen mit Steve und Sam und unterstützt von seinem Vater und dem Polizisten Earl (Originalstimme: Mr. T) zieht Flint in den Kampf gegen die gastronomischen Geister, die er rief. Der unappetitliche Showdown im Weltall entwickelt sich für die beherzte kleine Truppe zum jüngsten Gericht. "Cloudy with a Chance of Meatballs" von Ron und Judi Barrett war in den USA ein Kinderbucherfolg, und das Autorenpaar hat seine Vorlage selbst für das Kino adaptiert. Das Filmemacherteam Phil Lord und Chris Miller ("21 Jump Street") hat bei der Inszenierung als Animationsfilm alle Register gezogen. Ganz eigentlich überwältigend ist die schiere Fülle an absurden Einfällen und grotesken Gags, mit denen der Animationsfilm aufwartet - ursprünglich gar in 3D. Unter den Originalsprechern finden sich die Komikerin Anna Faris ("House Bunny") als aufmüpfige Sam und "Saturday Night Live"-Star Bill Hader als Flint. Altstar James Caan leiht Flints Vater mit der buschigen Augenbraue seine heisere Stimme, und Action-Kanone Mr. T spricht den etwas brachialen Cop Earl. "Cloudy with a Chance of Meatballs" überzeugt nicht nur als Animationsspass, sondern auch dank satirischen Seitenhieben gegen die Fast-Food-Industrie und die Auswüchse des Marketings; wohl auch deshalb wurde der Film für einen Golden Globe nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cloudy with a Chance of Meatballs Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Judi Barrett, Ron Barrett, Phil Lord, Chris Miller Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6