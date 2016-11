Schweiz 2 12:35 bis 14:10 Komödie Ein Kandidat zum Verlieben USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hannah Higgins (Julia Stiles) will die in den US-Kongress gewählt werden, verliert aber gegen einen trotteligen Wetterfrosch. Ein paar Tage später trifft Sie auf den Bierlieferanten Elliot Doolittle (David Walton), der das komplette Gegenteil von Hannah darstellt. Elliot kommt eigentlich zu Hannah, um seine Sprache aufzupolieren, weil er sich um einen besseren Job in seiner Firma bewerben möchte. Hannah hingegen hat mit ihrer Partnerin und guten Freundin Colleen Pickering gewettet, das Sie es schafft, das die Leute Elliot in den Kongress wählen. Tatsächlich ist Bierlieferant Elliot Doolittle nach einer modischen Generalüberholung nicht mehr wiederzuerkennen, doch nicht nur Hannah hat Einfluss auf Elliot. Im laufe der Zeit kommen sich die beiden näher und Hannah wird immer lockerer wie es ihr attraktiver "Bierlieferant" Elliot schon immer war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stiles (Hannah) David Walton (Elliot) Camryn Manheim (Colleen) Frances Fisher (Allie Doolittle) Nada Despotovich (Wilma) Maureen Keiller (Vivian) Bill Mootos (Wade Bradbury) Originaltitel: The Makeover Regie: John Gray Drehbuch: C. Jay Cox Kamera: James Chressanthis Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6