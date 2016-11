Schweiz 1 01:20 bis 03:30 Dokumentation SRF bi de Lüt Landfrauenküche (8/8): Finalsendung CH 2016 Stereo HDTV Merken Auch in der Finalsendung der zehnten Staffel von "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche" schwingen die Landfrauen nochmals den Kochlöffel. Sie haben sich erneut etwas Spezielles einfallen lassen und versuchen eine prominente Jury mit süssen Verführungen zu überzeugen. Dahinter verstecken sich Neuinterpretationen bekannter Schweizer Dessertklassiker. Den Landfrauen zur Seite steht die junge Bündner Foodbloggerin Nadia Damaso, die mit ihrem Kochbuch einen veritablen Verkaufshit landen konnte und keine Angst vor unkonventionellen Kombinationen kennt. Musikalisch wird Schluneggers Männerchor Heimweh für grosse Gefühle in der Sendung sorgen. Wie immer mit dabei ist auch Hackbrettvirtuose Nicolas Senn und seine NonSenns. Peach Weber, bekennender Freund deftiger Speisen, wird die zehnte Staffel humorig auf die Gabel nehmen. Nik Hartmann moderiert die Sendung. Auch in der Finalsendung der zehnten Staffel von "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche" schwingen die Landfrauen nochmals den Kochlöffel. Sie haben sich erneut etwas Spezielles einfallen lassen und werden eine prominente Jury mit süssen Verführungen zu überzeugen versuchen. Dahinter verstecken sich Neuinterpretationen bekannter Schweizer Dessertklassiker. Ihnen zur Seite steht die junge Bündner Foodbloggerin Nadia Damaso, die mit ihrem Kochbuch "Eat better not less" einen veritablen Verkaufshit landen konnte und keine Angst vor unkonventionellen Kombinationen kennt. Musikalisch sorgt Schluneggers Männerchor Heimweh für grosse Gefühle. Wie immer mit dabei ist auch Hackbrettvirtuose Nicolas Senn und seine NonSenns. Peach Weber, bekennender Freund deftiger Speisen, nimmt die zehnte Staffel humorig auf die Gabel. Die Teilnehmerinnen von Staffel 10: - Theresia Hollenstein aus Brülisau AI - Folge 1 vom 23. September - Béatrice Meier aus Lustdorf TG - Folge 2 vom 30. September - Sonja Schilt aus Iseltwald BE - Folge 3 vom 7. Oktober - Rita Kaufmann aus Kulmerau LU - Folge 4 vom 14. Oktober - Christa Krähenbühl aus Oberhünigen BE - Folge 5 vom 21. Oktober - Christa Strub aus Attelwil AG - Folge 6 vom 28. Oktober - Nina Padrun aus Lavin GR - Folge 7 vom 4. November. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nik Hartmann Originaltitel: SRF bi de Lüt

