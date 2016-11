Schweiz 1 00:25 bis 01:20 Serien Ray Donovan Folge: 2 Ein Mund ist ein Mund USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Ray muss sich um die Probleme zweier Filmstars kümmern: Sean Walker, der Ray damals geholfen hat, Mickey ins Gefängnis zu bringen, fühlt sich von einem nächtlichen Einbrecher bedroht. Actionstar Tommy Wheeler wird von einem Transsexuellen mit einem Sexvideo erpresst. Mithlfe von Avi kümmert sich Ray darum. Lena soll derweil herausfinden, wer in Tommys Haus eingebrochen ist und Informationen zum Mord an dem Priester in Boston beschaffen. Abby ist wütend auf Ray, weil sie überzeugt ist, dass er fremdgeht. Sie beschliesst, gemeinsam mit Mickey und den Kindern einen Tag am Strand zu verbringen. Als Ray herausfindet, dass Mickey bei seiner Familie ist, sieht er rot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moennig (Lena) Jon Voight (Mickey Donovan) Originaltitel: Ray Donovan Regie: Allen Coulter Drehbuch: Ann Biderman Kamera: Matthew Jensen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16