Potzmusig unterwegs Im Zeichen des Gotthards CH 2016 Mit dabei in "Potzmusig unterwegs" aus Neudorf LU sind etwa die Hüüsmüsig Gehrig aus Andermatt oder NüüUrchig um den Schwyzerörgeler Samuel Rohrer aus Schwyz. Auch das Bündnerland ist vertreten: gesanglich mit dem Jodelquartett Rosenberg aus dem Prättigau und mit der lüpfig gespielten Schwyzerörgelimusik der Bündner Spitzbuebe. Berner Klänge gibt es vom legendären Schwyzerörgeliquartett Längenberg oder der Brass Band Berner Oberland, die sich für diese Sendung auf den Gotthardpass gewagt haben. Auch sehr gespannt darf man sein auf das Tri Per Dü, das typische Tessiner Musik ins "Potzmusig"-Chalet mitbringt. Die Innerschweiz könnte nicht traditioneller vertreten sein als mit der schweizweit bekannten Kapelle René Jakober und dem Gesang des Jodlerklubs Seerose Flüelen. In Gesprächen mit Gästen aus Politik und Bau geht Nicolas Senn dem Jahrhundertbau auf den Grund. Es kommen auch Mineure zu Wort, und der Moderator findet heraus, ob auch musikalische Talente in den Bergarbeitern schlummern. Moderation: Nicolas Senn Gäste: die Hüüsmüsig Gehrig, NüüUrchig, Jodelquartett Rosenberg, Bündner Spitzbuebe, Schwyzerörgeliquartett Längenberg, Brass Band Berner Oberland