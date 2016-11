Schweiz 1 09:50 bis 10:45 Dokumentation Sternstunde Kunst John Berger oder die Kunst des Sehens D, CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Sehen ist John Bergers Lebensthema, das betrachtende Auge sein intellektuelles Brennglas. Sein Leben lang äusserte er sich dabei ungewöhnlich vielseitig: zuerst als Kunstvermittler am Fernsehen für die BBC mit seiner ebenso gewagten wie legendären Serie "Ways of seeing", später als Schriftsteller und Autor von Romanen, Gedichten, Kurzgeschichten und Künstlerporträts oder in politischen Essays. Der lange bei Genf in den Französischen Alpen lebende Intellektuelle John Berger hat dabei auch ein nicht zu stillendes Interesse am Dialog. Das hat über die Jahrzehnte zu den ungewöhnlichsten künstlerischen Tandems mit Weggefährten geführt, mit denen er gemeinsam schreibt und veröffentlicht. Im Film "John Berger oder die Kunst des Sehens" von Cordelia Dvorák kommen die wichtigsten seiner Weggefährten zu Wort und geben auf ihre Art Einblick in Bergers ungewöhnliche und vielseitige Fähigkeit, den Menschen die Augen und den Blick zu öffnen. Berger selbst führt in seiner Lieblingsrolle des "Storytellers" durch die Entstehung verschiedener (teilweise noch unveröffentlichter) Texte. Der Film ist in Kofinanzierung mit der Redaktion Sternstunden von SRF Kultur entstanden und in Schweizer Premiere zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Kunst