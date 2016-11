Sky Atlantic HD 21:00 bis 23:00 Drama Recount - Florida zählt nach USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der USA wurde George W. Bush im Jahr 2000 zum 43. US-Präsidenten gewählt. Nach Problemen bei der Stimmauszählung in Florida drängt Al Gores Stabschef Ron Klain (Kevin Spacey) auf eine neue Auszählung. Darüber muss jedoch der Oberste Gerichtshof entscheiden. Es dauert mehr als einen Monat bis feststeht, dass Bush die Wahl mit der bis heute umstrittenen Differenz von 537 Stimmen gegen Al Gore gewinnt. - Spannendes Tatsachen-Politdrama mit Kevin Spacey, prämiert mit Emmy und Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Ron Klain) Bob Balaban (Ben Ginsberg) Ed Begley jr. (David Boies) Laura Dern (Katherine Harris) John Hurt (Warren Christopher) Tom Wilkinson (James Baker) Denis Leary (Michael Whouley) Originaltitel: Recount Regie: Jay Roach Drehbuch: Danny Strong Kamera: Jim Denault Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12