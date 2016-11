Sky Atlantic HD 18:30 bis 19:00 Serien Nurse Jackie Ist doch nur Sperma USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Krankenschwester Jackie (Edie Falco) ist mit ihren trotzigen Töchtern so überfordert, dass sie den Hipster-Dealer Gabe anruft. Dann ruft auch noch ihr Freund Frank (Adam Ferrara) an, weil ihre Tochter Grace (Ruby Jerins) beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Als sie Grace und deren Vater Kevin (Dominic Fumusa) auf dem Revier trifft, erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass ihr Ex sich verlobt hat. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Stephen Wallem (Thor Lundgren) Betty Gilpin (Dr. Carrie Roman) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Jesse Peretz, Abe Sylvia Drehbuch: Liz Flahive Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 16