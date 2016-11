Sky Atlantic HD 12:35 bis 14:20 Drama Zurück auf die Straße USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 23-jährige Greg (Omar Epps) wird wegen Drogenhandels verurteilt. Als nicht Vorbestrafter kann er statt ins Gefängnis in ein strenges Umerziehungslager gehen. Greg möchte die Zeit zunächst nur heil überstehen. Doch dann lernt er bei einem Hochwassereinsatz am Mississippi das Leben der Bewohner eines kleinen Ortes kennen. Tief beeindruckt beschließt Greg, sein Leben zu ändern. - Nach einer wahren Geschichte: intensiv gespielte Story einer schwierigen Wandlung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omar Epps (Greg Yance) Delroy Lindo (Calhoun) Rachel Ticotin (McBride) Anthony "Treach" Criss (Tyrone) Justin Pierce (Eddie) Lucinda Jenney (Sharon) Jo D. Jonz (Pookie) Originaltitel: First Time Felon Regie: Charles Dutton Drehbuch: Daniel Therriault Kamera: Jeffrey Jur Musik: Joseph Vitarelli Altersempfehlung: ab 14