Sky Atlantic HD 06:00 bis 08:00 Drama Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt USA 1997 Stereo 16:9 HDTV Alabama, 1932: In einem der wenigen Krankenhäuser für Afro-Amerikaner, kümmert sich Krankenschwester Eunice Evers (Alfre Woodard) gemeinsam mit Dr. Brodus (Joe Morton) um männliche Syphilis-Kranke. Als die Mittel für die Behandlung zur Neige gehen, wenden sich die Behörden mit einer ethisch zweifelhaften Anfrage an Brodus: Seine Patienten sollen, ohne ihr Wissen, an einer Studie über unbehandelte Syphilis teilnehmen. - Aufwühlendes Dokudrama nach wahren Ereignissen. Ausgezeichnet mit einem Golden Globe und fünf Emmys. Schauspieler: Laurence Fishburne (Caleb) Alfre Woodard (Eunice Evers) Craig Sheffer (Dr. Douglas) Joe Morton (Dr. Brodus) Obba Babatundé (Willi Johnson) Thom Gossom Jr. (Ben Washington) Ossie Davis (Mr. Evers) Originaltitel: Miss Evers' Boys Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Walter Bernstein Kamera: Donald M. Morgan Musik: Charles Bernstein