Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka Der Tod taucht auf S 2013 Stereo 16:9 HDTV Jessica Stenfeld von der Küstenwache findet zwei tote Taucher und bittet ihren Freund Patrick, sich des Falles anzunehmen. Zunächst deutet alles auf einen Unfall hin, doch Jessica glaubt, dass es Mord war. Patrik und Erica, die auf dem Weg in einen romantischen Kurzurlaub sind, machen also einen Umweg über Kungshamn, um die Ermittlungen aufzunehmen. Kurz darauf findet ein dritter Mord statt, der im Zusammenhang mit den anderen Toten steht. Alle Opfer hatten großes Interesse an einem alten versunkenen Schiffswrack. Schauspieler: Claudia Galli (Erika Falck) Ann Westin (Annika) Richard Ulfsäter (Patrik Hedström) Lennart Jähkel (Mellberg) Eva Fritjofson (Kristina) Annika Hallin (Tinkan) Johanna Lazcano (Jessica Stenberg) Originaltitel: Fjällbackamorden Regie: Rickard Petrelius Drehbuch: Linn Gottfridsson, Charlotte Lesche, Camilla Läckberg Kamera: Mats Axby Musik: Johan Nilsson Altersempfehlung: ab 12