Sky Krimi 12:25 bis 13:15 Krimiserie Ihr Auftrag, Pater Castell Sodom und Gomorrha D 2010 Stereo 16:9 Merken Nach einem Brand in der Münchner Kirche St. Gabriel wird der Kirchendiener Georg Mainitz tot aufgefunden. Alles weist auf Brandstiftung hin. Als ein Drohbrief in der Kirche eingeht, soll Pater Castell den Fall untersuchen. Da passiert nach dem gleichen Muster ein weiterer Kirchenbrand in der Gemeinde St. Michael. Pater Castell hofft über die Symbolik der Tatorte dem Mörder auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Pater Simon Castell) Christine Döring (Marie Blank) Hans Peter Hallwachs (Kardinal Scarpia) Anatole Taubman (Jens Deißmann) Julia Bremermann (Frau Meinitz) Gerald-Alexander Held (Viktor Toller) Nathalie Kutschera (Jenny) Originaltitel: Ihr Auftrag, Pater Castell Regie: Axel Barth Drehbuch: Lorenz Stassen Altersempfehlung: ab 12