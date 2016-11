Sky Krimi 10:35 bis 11:30 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Der Russe D 1994 Stereo Merken Ohne zu überlegen greift A.S. ein, als eine attraktive Frau vor seinen Augen überfallen wird. Er rettet sie vor ihren Verfolgern. Am nächsten Tag bedankt sich ein russischer Drogenboss mit Kaviar. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein/A.S.) Andrea Sawatzki (Sonja Hersfeld) Karlheinz Lemken (Dr. Weingärtner) Maja Maranow (Bettina Kunst) Piotr Papierz (Vladim) Marek Wlodarczyk (Fjodor Bulgakow) Originaltitel: A.S. Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Karl Heinz Willschrei