Sky Krimi 08:05 bis 08:55 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 222 Undercover D 2015 Stereo 16:9 HDTV Steckt der polizeibekannte Hansen Hansen hinter dem Banküberfall mit einem Todesopfer? Als die Kripo sich den Verdächtigen vorknöpfen will, ist er untergetaucht. Zur gleichen Zeit führen die Ermittlungen gegen das internationale Verbrechen den Wismarer Exkollegen Lars Pöhlmann zu seiner alten Crew zurück. Angeblich plant die internationale Tropenholzmafia ausgerechnet hier ein geheimes Treffen. Im Auftrag von Interpol soll Lars im Hafen von Wismar verdeckt ermitteln. Mitten in Undercover-Einsatz treffen die Teams aufeinander. Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Thomas Neumann (Hansen Hansen) Michael Gerber (Armin Sommer) Brigitte Janner (Sieglinde Sommer) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Hans-Christoph Blumenberg Drehbuch: Hans-Christoph Blumenberg Kamera: Klaus Liebertz Musik: Michael Dübe, Kerim König