Sky Nostalgie 20:15 bis 22:40 Abenteuerfilm Ivanhoe GB, USA 1982 Nach einem Roman von Sir Walter Scott Der englische Ritter Ivanhoe (Anthony Andrews) kehrt von den Kreuzzügen in seine Heimat zurück. Dort ist ein gnadenloser Kampf um die britische Krone entbrannt. Ivanhoe kämpft für die Rückkehr des rechtmäßigen Königs Richard (Julian Glover) und muss dafür unter anderem bei einem Duell auf Leben und Tod gegen den normannischen Ritter Brian de Bois-Guilbert (Sam Neill) antreten. - Emmy-nominierte britische TV-Adaption des zeitlosen Ritterabenteuers nach dem Romanklassiker von Sir Walter Scott. Schauspieler: James Mason (Isaac of York) Anthony Andrews (Wilfred von Ivanhoe) Sam Neill (Brian de Bois-Guilbert) Michael Hordern (Cedric) Olivia Hussey (Rebecca) Lysette Anthony (Lady Rowena) Julian Glover (König Richard) Originaltitel: Ivanhoe Regie: Douglas Camfield Drehbuch: John Gay Kamera: John Coquillon Musik: Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12