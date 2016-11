Sky Nostalgie 13:40 bis 15:30 Western Das Gold von Sam Cooper I, D 1968 Nach einer Vorlage von Fernando Di Leo, Augusto Caminito 20 40 60 80 100 Merken Endlich hat Sam Cooper (Van Heflin) Gold gefunden. Er engagiert drei Männer(u.a. Klaus Kinski), um den Schatz zu heben. Doch bald sind ihm seine Helfer nicht mehr geheuer. Unter den Männern wachsen die Spannungen. Blind vor Habgier geraten sie sich schließlich in die Haare. - Toller Italo-Western, der fast ohne Gewalt auskommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Van Heflin (Sam Cooper) Gilbert Roland (Mason) Klaus Kinski (Der Blonde) Sarah Ross (Anna) George Hilton (Manolo) Rick Boyd (Alfred Brady) Sergio Doria (Hal Brady) Originaltitel: Ognuno per sé Regie: Giorgio Capitani Drehbuch: Fernando di Leo, Augusto Caminito Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Carlo Rustichelli Altersempfehlung: ab 12