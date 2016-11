Classica 04:00 bis 05:30 Musik Sol Gabetta und Simon Rattle in Baden-Baden György Ligeti: Atmosphères / Richard Wagner: Vorspiel zu "Lohengrin" / Edward Elgar: Cellokonzert e-Moll op. 85 / Igor Strawinsky: Le Sacre du printemps D 2014 Stereo 16:9 Merken György Ligeti: Atmosphères - Richard Wagner: Vorspiel zu "Lohengrin" - Edward Elgar: Cellokonzert e-Moll op. 85 - Igor Strawinsky: Le Sacre du printemps. Sol Gabetta (Violoncello), Berliner Philharmoniker; Leitung: Simon Rattle. Diese Aufnahme entstand bei den Osterfestspielen Baden-Baden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sol Gabetta (Violoncello) Originaltitel: Sol Gabetta und Simon Rattle in Baden-Baden Musik: György Ligeti, Richard Wagner, Edward Elgar, Igor Strawinsky