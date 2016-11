Classica 00:30 bis 01:00 Musik Bach, Englische Suite Nr. 3 g-Moll BWV 808 D 1986 Stereo 16:9 Merken Ivo Pogorelich, geboren 1958 in Belgrad, studierte Klavier am Moskauer Konservatorium. 1980 begann seine brillante internationale Karriere. Seine zuweilen umstrittenen, aber immer außergewöhnlichen Interpretationen künden von einem äußerst originellen Kopf. Diese Aufnahme entstand im Oktober 1986 in der Villa Caldogno bei Vicenza, die Andrea Palladio Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut hat. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ivo Pogorelich Originaltitel: Bach, Englische Suite Nr. 3 g-Moll BWV 808 Kamera: Paul Nicol Musik: Johann Sebastian Bach