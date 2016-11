n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Extreme Fähigkeiten - Kraft GB 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Wer ist der Stärkste? Ein Team von Wissenschaftlern unterzieht fünf völlig unterschiedliche Menschen einer Reihe knallharter Tests. In ihren Disziplinen treten die Frauen und Männer gegeneinander an. Schafft es ein Sänger, Glas durch die Kraft seiner Stimme zum Platzen zu bringen? Wie viele Autos kann ein Mensch nacheinander umwerfen? Und wer wird am Ende gewinnen? Die n-tv Dokumentation ist mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Superhuman Showdown

