n-tv 16:05 bis 17:00 Dokumentation Löwen hautnah - Tierfilmer bei der Arbeit USA 2016-11-05 16:9 HDTV In der Serengeti kämpft ein Löwenrudel täglich ums Überleben. Die Fotografen Michael Nicols und Nathan Williamson reisen in diese unbarmherzige Umgebung, um die Tiere zeigen zu können wie nie zuvor. Der Lohn sind einzigartige Bilder. Die n-tv Dokumentation bietet einen faszinierenden Einblick in Afrikas entlegenste Landschaften. Originaltitel: Lions on the Edge