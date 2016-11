Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jonathan Metz will im Keller seines Hauses den Heizkessel reinigen. Dabei löst sich plötzlich der Bürstenaufsatz des Staubsaugers. Ohne nachzudenken, greift der Finanzexperte in den Kessel, um diesen wieder herauszuholen. Dabei verklemmt sich sein Ellbogen zwischen zwei Heizungsrohren. Der 31-Jährige sitzt in der Falle. Nach 18 Stunden im Keller nimmt Jonathan den Geruch von Wundbrand wahr und ihm wird klar, dass er an einer Blutvergiftung sterben wird, wenn er nicht handelt. Ihm bleibt nur ein Ausweg: Um zu überleben, muss er seinen eigenen Arm absägen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Brang (In Show Narrator) Brian Jagger (Throat Surgeon) Mathew Lipisko (Jonathan Metz) Collin Maciel (Quentin-2nd oldest son) Puneet Prasad (Dr. Rashindra Reddy) Nima Slone (Marisa Carriveau) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Ted Leonard Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 16