Dokumentation Lost Worlds - Expedition ans Ende der Welt Expedition zum "Geheimen Garten" GB 2015 Unter dem immergrünen Regenwald Borneos liegt eine dunkle Welt verborgen: eines der größten Höhlensysteme der Welt! Das weit verzweigte Netz aus Gängen, Spalten und Schächten erstreckt sich über eine Länge von mehr als 300 Kilometern und ist Teil des Mulu-Nationalpark im Nordosten der Insel. Biologe Monty Halls und Kletterprofi Leo Houlding wollen dieser sagenhaften Unterwelt die letzten Geheimnisse entlocken: Welche Tierarten haben sich an den extremen Lebensraum angepasst? Gibt es bisher unentdeckte Passagen, die den Komplex mit einem eingestürzten Teil des Höhlensystems verbinden? Auf einer abenteuerlichen Entdeckungsreise zwischen Fledermäusen, Riesenkrabbenspinnen und ... Originaltitel: Lost Worlds With Monty Halls And Leo Houlding