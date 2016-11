MGM 03:10 bis 04:55 Drama Miles from Home USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1959 war die Farm der Brüder Frank (Richard Gere) und Terry (Kevin Anderson) noch "Farm des Jahres", 1988 ist sie zu Grunde gewirtschaftet. Als die Bank den Grundbesitz verkaufen will, brennen die hoffnungslos verschuldeten Brüder die Farm nieder und fliehen. Sie driften ins Outlaw-Leben ab, avancieren aber gleichzeitig zu Idolen der Landbevölkerung. - Regiedebüt des späteren Erfolgsschauspielers Gary Sinise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Frank Roberts) Kevin Anderson (Terry Roberts) Penelope Ann Miller (Sally) Helen Hunt (Jennifer) Brian Dennehy (Frank Roberts, Sr.) John Malkovich (Barry Maxwell) Terry Kinney (Mark) Originaltitel: Miles from Home Regie: Gary Sinise Drehbuch: Chris Gerolmo Kamera: Elliot Davis Musik: Robert Folk