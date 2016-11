MGM 01:30 bis 03:10 Actionfilm The Violators USA 1992 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Peter (Jeff Griggs) und Vincent (Christopher Bradley) mischen kräftig im Alkoholschwarzmarkt der Prohibitionszeit mit. Sie sind gezwungen, für Dutch Schultz (Bruce Nozick), den sie aus ihrer Zeit in einer Jugendbande kennen, zu arbeiten. Als sie sich von ihm lösen wollen, lässt Dutch Peter ermorden. Vincent rastet aus und hat nur noch ein Ziel: Dutch auszulöschen. - Actionreiches Mobster Movie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Griggs (Peter Coll) Bruce Nozick (Dutch Schultz) Christopher Bradley (Vincent Coll) Rachel York (Lotti Coll) Eddie Bowz (Joey Noc) Matt Servitto (Lucky Luciano) Jack Conley (Owen Madden) Originaltitel: Mad Dog Coll Regie: Greydon Clark, Ken Stein Drehbuch: Neil Ruttenberg Kamera: Janusz Kaminski Musik: Terry Plumeri Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 155 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 95 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 95 Min.