MGM 12:10 bis 13:50 Western Der Mann aus Laramie USA 1955 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Army-Captain Will Lockhart (James Stewart) reist nach New Mexico, um die Mörder seines Bruders zu suchen. Der wurde das Opfer von skrupellosen Waffenschmugglern. Bald stößt Lockhart auf Dave Waggoman (Alex Nicol), den Sohn eines Rinderbarons. Es kommt zu einem mörderischen Kampf. - Westernklassiker mit einem großartigen James Stewart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Will Lockhart) Arthur Kennedy (Vic Hansbro) Donald Crisp (Alec Waggoman) Cathy O'Donnell (Barbara Waggoman) Alex Nicol (Dave Waggoman) Aline MacMahon (Kate Canaday) Wallace Ford (Charley O'Leary) Originaltitel: The Man from Laramie Regie: Anthony Mann Drehbuch: Philip Yordan, Frank Burt Kamera: Charles Lang Musik: George Duning Altersempfehlung: ab 12