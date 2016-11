Nick 06:15 bis 06:40 Trickserie Shimmer und Shine Eine Ziege auf der Flucht USA 2016 Merken Leah besucht mit Zac den Streichelzoo. Leah lässt aus Versehen eine Ziege frei und ruft Shimmer und Shine, damit sie ihr dabei helfen, sie wieder einzufangen. Währenddessen übt Zac seinen Schweinchen-Ruf, damit er bei dem Schweinchen-Ruf-Wettbewerb gewinnt. Leah und ihre Dschinnis erleben während der Verfolgung der Ziege ein Farm Abenteuer und schaffen es am Ende die Ziege wieder in ihr Gehege zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Jay Baker, Matt Engstrom, Fred Osmond Drehbuch: Jay Baker Musik: Bobby Tahouri