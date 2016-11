Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Im falschen Körper GB 2011 Merken Zwischen Kelly und Seth bahnt sich was an. Seth will es noch einmal versuchen und verabredet sich mit Kelly. Die schiebt gerade Gemeindedienst im Krankenhaus und gerät durch Zufall in ein Krankenzimmer, in dem ein Mädchen im Koma liegt: Jen. Kelly will sie beruhigen und legt ihre Hand auf Jens Hand. Dabei findet ein Körpertausch statt. Nun ist Kelly in Jens Körper eingesperrt und Jen darf in Kellys Körper leben. Jen ist überglücklich und will das Glück mit ihrem Freund teilen. Der ist am Anfang auch froh, dass er seine Freundin zurück hat, aber ihm wird klar, dass er nicht Jen in Kellys Körper lieben kann. Unsere Truppe vermisst Kelly, und Alisha macht sie im Krankenhaus ausfindig. Langsam dämmert der Truppe, was da passiert ist. Und es ist klar, dass der Körpertausch zurück abgewickelt werden muss. Aber leichter gesagt als getan, denn Jen ist gar nicht so begeistert davon, wieder als Komapatientin zu enden. Aber weil ihr Freund sie nicht mehr liebt, sieht sie auch keine Zukunft für sich und willigt ein. Kelly ist wieder zurück. Das gibt Seth und ihr eine neue Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Craig Parkinson (Shaun) Matthew McNulty (Seth) Originaltitel: Misfits Regie: William Sinclair Drehbuch: Howard Overman, Jon Brown Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope