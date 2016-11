Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Folge: 45 Phoebe gegen Max - Jetzt erst recht USA 2015 Wieder da Merken Phoebes erste Aufgabe als Superheldin ist es, Hiddenville zu beschützen. Das erscheint ungeahnt einfach bis sie Max herausfordert, in dem verschlafenen Städtchen Unruhe zu stiften. Zudem erhält die kleine Chloe ihre endgültige Superkraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Originaltitel: The Thundermans Regie: Shannon Flynn, Eric Dean Seaton Drehbuch: Sean William Cunningham