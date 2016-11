Durch Lord Voldemorts Rückkehr werden die Todesser immer aggressiver und stürzen nicht nur die Muggel-Welt, sondern auch die Welt der Zauberer ins Chaos. Sogar in Hogwarts ist man nicht mehr so sicher wie früher. Dumbledore will Harry Potter (Daniel Radcliffe) so schnell wie möglich auf die nahende Schlacht vorbereiten. Unterdessen spielen die Hormone der Teenager verrückt, was zu einigen ganz neuen Problemen führt. - Die fesselnde Filmversion des sechsten Romans aus J.K. Rowlings Harry-Potter-Reihe. In Google-Kalender eintragen