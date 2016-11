Söldner Toorop lebt in der nahen Zukunft irgendwo im Gebiet der längst zerfallenen Ostblockstaaten. Anders als in Amerika, dem für Toorop unerreichbaren Land, regieren dort Militärfürsten und das organisierte Verbrechen. Doch eine Rückkehr nach Amerika scheint aussichtslos: Dort wird er geächtet und als Terrorist gejagt. Doch Toorop erhält eine Chance, nach Amerika zurückzukehren: Der Mafiaboss Gorsky beauftragt ihn, eine wertvolle "Fracht" in die Staaten zu bringen. Dabei handelt es sich um die liebreizende Aurora. Zwar stimmt Toorop dem Deal zu, doch schnell wird ihm klar, das Aurora etwas an sich hat, das den Auftrag keinesfalls zu einem Kinderspiel macht - im Gegenteil: Sein Schützling birgt ein dunkles Geheimnis und eine Reise auf Leben und Tod beginnt... In Google-Kalender eintragen