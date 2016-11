Motorvision.TV 20:00 bis 20:55 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Martinsville Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Texas Roadhouse 200, Martinsville Speedway Mit dem Rennen auf der Paperclip von Martinsville geht der Chase der NASCAR Camping World Truck Series 2016 in die entscheidende letzte Runde. Noch sechs Truck-Piloten können sich während der nächsten drei Rennen per Rennsieg oder über Punkte für das Finale in Homestead qualifizieren. 200 Runden sind bei diesem Rennen auf dem legendären Short-Track in Virginia zu fahren. Im Vorjahr macht Matt Crafton hier den neunten Toyota-Sieg komplett. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Martinsville Highlight