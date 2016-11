Motorvision.TV 02:25 bis 02:55 Dokumentation Car History Ford - Aufbruch in die Moderne D 2014 Stereo 16:9 Merken Aufbruch in die Moderne - Wie Henry Ford zu Beginn des 20. Jahrhunderts der automobilen Revolution den Weg ebnete. Mit dem Ford Modell T erobert das Unternehmen aus Dearborn, Michigan nicht nur die USA, sondern die ganze Welt. Und macht gleichzeitig seinen Erfinder zu einem der reichsten Männer auf dem Erdball. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 349 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 154 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 94 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 94 Min.