Kati und Patrick aus München sind absolute US-Car-Fans und stolze Besitzer einer 72er Chevrolet Chevelle. Doch der 5,7 Liter Small Block reicht den beiden nicht mehr: Ein größerer Motor soll her. Deshalb gehts zu den Jungs von Down Town Garage in Berlin. Bei den Motorspezialisten lagern über 50 Aggregate von leistungsstarken Strokern bis hin zu seltenen Flatheads. Außerdem gehört zur Location ein American Diner mit Motel. Hier lässt es sich stilecht übernachten, z.B. im Garage Room mit V8-Tisch. Doch bevor die Chevelle mehr Dampf bekommt, müssen erstmal die Peripherie-Teile stimmen. Das heißt: die Vorderachse wird umgebaut, ein sportlicher