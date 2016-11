Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Forensik-Detektive Die Spur des Feuers USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Es ist einer der tragischsten Hausbrände in der Geschichte der USA: eine Mutter und ihre Kinder sterben in den Flammen. Dem überlebenden Gerald Lewis droht wegen erdrückender Indizien der elektrische Stuhl. Forensische Brandermittler setzen modernste Methoden ein, um Lewis' Schuld zu beweisen. Doch stattdessen retten die wissenschaftlichen Ergebnisse dessen Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forensic Firsts