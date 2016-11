RTL Crime 02:20 bis 03:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? David Carpenter GB 2014 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 2: 1979 und 1980 ging in den kalifornischen Nationalparks im Umland San Franciscos die Angst um, da dort ein Serienvergewaltiger und Mörder kaltblütig sein Unwesen trieb: David Carpenter war ein Stotterer, sexuell frustriert und äußerst gewalttätig. Obwohl er bereits 17 Jahre wegen Vergewaltigung und Gewaltdelikten im Gefängnis abgesessen hatte und nun unter Aufsicht der Behörden stand, konnte er seinen gierigen Sexualtrieb immer noch nicht im Zaum halten. Äußerst brutal lauerte Carpenter einsamen Frauen auf, die im Nationalpark die Natur genießen wollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16

