RTL Crime 00:45 bis 01:35 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Sprechender Tatort Sprechender Tatort USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 98: Ein Jäger aus Colorado wird erschossen aufgefunden. War es ein Jagdunfall oder Mord? In der Lunge des Toten findet man eine Kugel vom Kaliber 243, am Fundort eine Patronenhülse vom Kaliber 308. Das lässt die Ermittler auf zwei verschiedene Mordwaffen - und somit zwei verschiedene Täter - schließen. Die Analyse der forensischen Beweise deutet jedoch in eine ganz andere Richtung... Kalifornien, 1984: Innerhalb von drei Wochen musste die Feuerwehr zehn absichtlich gelegte Brände löschen. Als man an einem Tatort Abfall und eine Zigarette des Brandstifters findet, wird klar, dass der Täter auch für mehrere Feuer im Norden verantwortlich ist. Die Jagd nach dem gefährlichen Pyromanen b In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12